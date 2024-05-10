Новое мероприятие в Эко-лектории "30 шагов к природе" приглашает самарцев

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Новое мероприятие в Эко-лектории "30 шагов к природе" - совместная лекция зоолога, кандидата биологических наук, заместителя директора ГБУ "Самарский зоопарк" Александра Кузовенко и аналитика данных Екатерины Советкиной: "Пеликаны и как искусственный интеллект поможет их сохранить".



16 мая в 17.00



Сотрудники Самарского зоопарка приняли участие в экспедиции в рамках международной программы "Сохранение розового и кудрявого пеликанов". Наблюдения за пеликанами проводились в регионе Маныч (Ставропольский край, Республика Калмыкия, Ростовская область). На нашей лекции вы узнаете о результатах экспедиции, о проблемах сохранения пеликанов, о поведении пеликанов и их взаимоотношениях с человеком, о методах учёта птиц и как во всём этом могут помочь современные технологии. Технический специалист расскажет о том, как обучают нейросети, как научить их считать птиц и как "компьютерное зрение" можно применять в экомониторинге.



Продолжительность мероприятия - 1-1,5 часа.



Посещение лекций по входному билету в зоопарк. Стоимость входного билета - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека.

Студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно.

Мероприятие проводится в научно-просветительском отделе Самарского зоопарка о адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 146



Записываемся на лекцию заранее по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35