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В ДТП в Сергиевском районе пострадали двое детей

10 мая 2024 13:48
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В ДТП в Сергиевском районе пострадали двое детей

9 мая на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек. 


Одно из ДТП произошло в 14:30 в Сергиевском районе.  37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Opel Corsa, двигалась по автодороге «Урал Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа Челябинск». В пути следования на 1131 км не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

С места ДТП водитель, несовершеннолетние пассажиры 7 и 10 лет доставлены в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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