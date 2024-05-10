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Две жительницы Самары попались в Сочи на краже флага

10 мая 2024 14:12
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Две жительницы Самары попались в Сочи на краже флага

Вечером 8 мая местная полиция сообщила о поимке похитительниц.

Две жительницы Самары попались в Сочи на необычной краже. Они похитили несколько флагов – России, Краснодарского края и, собственно, города в котором находились, а также знамя Победы и флаг СССР.

Их хулиганство записала камера наблюдения, и видео вызвало высокий резонанс. Девушкам, для исполнения задуманного, пришлось продемонстрировать недюжинную силу и ловкость. Одна села верхом на плечи второй, в такой связке они прошли несколько метров через тротуар, и дотянуться до флагштока.

Как сообщает пресс-служба полиции Сочи, о происшествии сообщил местный житель, который разместил на своем заборе знамя Победы и флаг СССР, также на действие неизвестных пожаловалась работница магазина, находившегося в здании, где висели остальные флаги.

Сотрудникам уголовного розыска удалось найти преступниц. Ими оказались две самарчанки – 26 и 27 лет. Они приехали в Сочи на отдых.

Полицейские изъяли флаги, а девушек отправили в отдел полиции Адлерского района, пишет Обоз.инфо.

«В настоящее время в отношении приезжих проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

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