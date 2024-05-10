Самарцы нанимают специалистов для подготовки дач к сезону

С приходом тепла самарцы активно готовят свои дачи к первым посадкам и летнему сезону. Уже в апреле спрос на услуги для дома и дачи вырос на 463% по сравнению с мартом. Основная подготовка участка начинается с земляных работ, из-за этого услуга перекапывания земли стала популярнее почти в 7 раз, а спрос на покос травы и устройство газона вырос в 6 и 8.5 раз соответственно.
Топ популярных услуг: какие дачные работы самарцы чаще всего делегируют специалистам
(процент роста спроса за месяц)
|
|
Топ популярных дачных услуг
|
Рост спроса
|
1
|
Спил деревьев на участке
|
404%
|
2
|
Кронирование деревьев
|
258%
|
3
|
Благоустройство
|
629%
|
4
|
Корчевание
|
632%
|
5
|
Обработка растений
|
243%
|
6
|
Покос травы
|
515%
|
7
|
Удаление кустарника
|
920%
|
8
|
Устройство газона
|
753%
|
9
|
Услуги садовника
|
272%
|
10
|
Посадка лиственных деревьев
|
547%
Светлана Филимонова, руководитель категории "Строительство и ремонт" в Авито Услугах:
“С приходом сезона в апреле 2024 года на рынок вернулись специалисты, предоставляющие дачные услуги. Количество предложений от мастеров за месяц в Самаре выросло на 49%. По сравнению с апрелем 2023 года, количество предложений увеличилось на 14%. Больше всего на Авито Услугах за месяц выросло число специалистов по покосу травы (+62%), обработки растений (+60%)и спилу деревьев (+58%).”
Как обстоят дела на рынке мастеров: цены
Несмотря на рост спроса, цены на основные дачные услуги остались на прежнем уровне: покос травы стоит от 500 рублей, спил деревьев — от 1000 рублей, а обработка растений — от 500 рублей.