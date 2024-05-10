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Самарцы нанимают специалистов для подготовки дач к сезону

10 мая 2024 13:39
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Самарцы нанимают специалистов для подготовки дач к сезону

С приходом тепла самарцы активно готовят свои дачи к первым посадкам и летнему сезону. Уже в апреле спрос на услуги для дома и дачи вырос на 463% по сравнению с мартом. Основная подготовка участка начинается с земляных работ, из-за этого услуга перекапывания земли стала популярнее почти в 7 раз, а спрос на покос травы и устройство газона вырос в 6 и 8.5 раз соответственно.

Топ популярных услуг: какие дачные работы самарцы чаще всего делегируют специалистам

(процент роста спроса за месяц)

 

 

Топ популярных дачных услуг

Рост спроса

1

Спил деревьев на участке

404%

2

Кронирование деревьев

258%

3

Благоустройство

629%

4

Корчевание

632%

5

Обработка растений

243%

6

Покос травы

515%

7

Удаление кустарника

920%

8

Устройство газона

753%

9

Услуги садовника

272%

10

Посадка лиственных деревьев

547%

 

Светлана Филимонова, руководитель категории "Строительство и ремонт" в Авито Услугах:

“С приходом сезона в апреле 2024 года на рынок вернулись специалисты, предоставляющие дачные услуги. Количество предложений от мастеров за месяц в Самаре выросло на 49%. По сравнению с апрелем 2023 года, количество предложений увеличилось на 14%. Больше всего на Авито Услугах за месяц выросло число специалистов по покосу травы (+62%), обработки растений (+60%)и спилу деревьев (+58%).”

 

Как обстоят дела на рынке мастеров: цены

Несмотря на рост спроса, цены на основные дачные услуги остались на прежнем уровне: покос травы стоит от 500 рублей, спил деревьев — от 1000 рублей, а обработка растений — от 500 рублей.

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