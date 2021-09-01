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«Ласточка» начала курсировать по маршруту Самара - Жигулевск

1 сентября 2021 18:26
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Пригородный поезд «Ласточка» соответствует всем стандартам безопасности и эргономики, оснащен системами автоведения и видеонаблюдения.

1 сентября на железнодорожном вокзале Жигулевск состоялся торжественный запуск скоростного поезда «Ласточка» по новому продленному маршруту Жигулевск – Самара.

В мероприятии приняли участие и.о. заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Самарскому территориальному управлению Сергей Клищенко, глава городского округа Жигулевск Сергей Федотов, жители и гости города, представители областной и городской Думы.

Во время поездки в пригородном поезде «Ласточка» Сергей Клищенко рассказал представителям городской администрации о плюсах путешествия в современных электропоездах. Пригородный поезд «Ласточка» соответствует всем стандартам безопасности и эргономики, оснащен системами автоведения и видеонаблюдения. Пассажирские салоны просторны и дают возможность размещать крупногабаритный багаж, включая спортивный инвентарь, а климатическая система обеспечивает температурный комфорт в любое время года. 

В ответном слове, Сергей Федотов поблагодарил железнодорожников за организацию комфортного путешествия и выразил уверенность, что жители города оценят данный маршрут и будут с комфортом пользоваться всеми плюсами поездки на «Ласточке». 

Напомним, что в июне  скоростной поезд «Ласточка» был запущен по маршруту Самара – Жигулевское Море. На сегодняшний день почти 200 тысяч человек стали ее пассажирами. По многочисленным просьбам жителей и при поддержке Правительства Самарской области, маршрут был продлен до Жигулевска. 

С 1 сентября по маршруту Жигулевск – Жигулевское Море – Самара «Ласточки» будут курсировать ежедневно пятивагонными составами. Ежедневно со станции Жигулевск «Ласточка» будет отправляться в 6.44, 10:44, 17:44 и 20:02. Из Самары в Жигулевск «Ласточка» будет прибывать ежедневно в 8:44, 15:44, 19:44 и 21:44. Для удобства пассажиров предусмотрены остановки на станциях Могутовая, Жигулевское Море, Задельная, Старосемейкино, Водинская, Ягодная,  Средневолжская, Пятилетка и Стахановская. Время в пути составляет всего 1 час 44 минуты. 

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД  

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Теги: поезд «Ласточка» Самара - Жигулевск

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