Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.
Энергетики «Т Плюс» завершили монтаж теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова
Центральное мероприятие состоится в Самаре 4 августа на территории парка имени Гагарина.
Куйбышевская магистраль приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
В результате визита общественник дал положительную оценку организации работы пункта участковых уполномоченных полиции отделения полиции.
«Гражданский мониторинг»: в Волжском районе общественник посетил пункт участковых уполномоченных полиции
В заключительный день форума были подведены итоги направлений и презентованы итоговые продукты смен – инициативы и конкретные проекты, которые будут реализованы за пределами iВолги.
В Самарской области состоялось закрытие Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»
Это заседание стало первым после назначения Михаила Смирнова на пост.
Михаил Смирнов провел заседание областного Правительства 
В рамках личного приема граждан он встретился с представителями ведущих российских автопроизводителей Ульяновской области.
Начальник Самарской таможни провел личный прием граждан в Ульяновской области
Пострадали три пассажира автобуса.
Сотрудники ГАИ работали на месте ДТП с автобусом в Самаре
Почувствуйте себя артистом драмы и приобщитесь к светлой магии театра Драмы!
Самарский театр драмы: «Игра в театр» в новом сезоне
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Куйбышевская магистраль приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника

1 августа 2024 17:08
106
Центральное мероприятие состоится в Самаре 4 августа на территории парка имени Гагарина.

С 3 по 4 августа 2024 года праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, пройдут на Куйбышевской железной дороге.

Центральное мероприятие состоится в Самаре 4 августа на территории парка имени Гагарина (вход со стороны ул. Советской Армии), где пройдёт большой спортивно-музыкальный праздник для всей семьи. Гостей праздника ждут конкурсы, мастер-классы, розыгрыши призов и выступление артистов, лучшая танцевальная музыка, диджеи и многое другое. Для детей будут работать сладкие зоны и интерактивные площадки. Также приглашаем принять участие в благотворительном забеге «Достигая цели» на 1520, 5000 и 10000 метров. Праздничная программа в парке продлится с 09:00 до 14:00.

В Уфе и Ульяновске праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника, состоятся в центральных городских парках.

Так, в Уфе семейный праздник пройдет 3 августа в Демском парке культуры и отдыха с 11:00 до 14:00. В мероприятии примут участие лучшие творческие коллективы города, а с 20:00 до 22:00 состоится дискотека.

В Ульяновске празднование состоится 4 августа в парке Винновская роща с 10:00 до 13:00, кроме торжественных мероприятий и концерта, для детей будет организована специальная анимационная программа.

Время во всех программах мероприятий указано местное.

Куйбышевская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в праздничных мероприятиях, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.
01 августа 2024, 17:37
Энергетики «Т Плюс» завершили монтаж теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова
В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения. ЖКХ
83
В заключительный день форума были подведены итоги направлений и презентованы итоговые продукты смен – инициативы и конкретные проекты, которые будут реализованы за пределами iВолги.
01 августа 2024, 16:43
В Самарской области состоялось закрытие Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»
В заключительный день форума были подведены итоги направлений и презентованы итоговые продукты смен – инициативы и конкретные проекты, которые будут... Общество
120
В рамках личного приема граждан он встретился с представителями ведущих российских автопроизводителей Ульяновской области.
01 августа 2024, 16:19
Начальник Самарской таможни провел личный прием граждан в Ульяновской области
В рамках личного приема граждан он встретился с представителями ведущих российских автопроизводителей Ульяновской области. Новости компаний
111
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
225
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
274
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
221
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
231
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
417
Весь список