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Конькам все возрасты покорны: отдых на катках больше всего привлекает после 30 лет

29 января 2024 13:20
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Конькам все возрасты покорны: отдых на катках больше всего привлекает после 30 лет

Катание на коньках – одно из излюбленных развлечений россиян в зимний сезон. При этом, как оказалось, мужчины в два раза чаще женщин предпочитают проводить время на льду. Такими любопытными данными поделились специалисты билайн.аналитики, которые изучили интернет-активность своих клиентов на крупнейших катках в восьми городах страны.

В ходе исследования также выяснилось, что наибольшей популярностью этот вид досуга пользуется у людей в возрасте от 30 до 45 лет.

Между тем, чаще всего на каток ходят в пятницу – именно в этот день недели фиксируется самое высокое потребление интернет-трафика у клиентов оператора. А пиковым временем стал промежуток с 18 до 19 часов.

Интересно посмотреть и на то, как различается цифровая активность посетителей катков от города к городу. Так, в тройку лидеров по объему среднего трафика на одного клиента входят Калининград, Новосибирск и Санкт-Петербург – примерно по 5 ГБ. Следующими по этому показателю идут Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону – здесь абонент тратит в среднем почти 4 ГБ интернет-трафика.

Каток – это и место, где можно сделать множество красивых фото, чтобы поделиться ими в мессенджерах или выложить в социальные сети. Поэтому неудивительно, что любители коньков активно пользуются мобильными сервисами во время катания. Так, одним из самых востребованных приложений у клиентов оператора на катках оказался «ВКонтакте». 

Общественные пространства и места массового скопления людей, как правило, отличает высокая трафиковая нагрузка, особенно в выходные дни. билайн планомерно развивает свою сеть в городских центрах, чтобы клиенты оставались на связи с близкими даже в праздничной суете.

В тексте используются данные билайн.аналитики за декабрь 2023. В исследование вошли города: Екатеринбург (каток «Северное сияние»), Воронеж (каток «Богатырь»), Казань (Каток на Кремлевской Набережной), Калининград (каток «Балтика»), Красноярск (каток «Татышев Ice»), Новосибирск (Каток на Михайловской Набережной), Ростов-на-Дону (каток «Ледоград»), Санкт-Петербург (каток у моря в «Севкабель Порт»). 

Фото: пресс-служба билайна

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