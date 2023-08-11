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Количество отправленных и полученных посылок через вокзалы КбшЖД выросло на 10% с начала года

11 августа 2023 15:05
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Количество отправленных и полученных посылок через вокзалы КбшЖД выросло на 10% с начала года

По системе «от вокзала к вокзалу» за 7 месяцев 2023 года на Куйбышевской железной дороге отправлено и получено 15 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей. Популярность сервиса выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С вокзалов дороги было отправлено порядка 4 тыс. посылок, к выдаче получено – свыше 11 тыс. единиц. Больше всего отправляли и получали бандероли на вокзалах Самара, Уфа, Саранск, Ульяновск-Центральный и Тольятти.

Услугу по отправке небольших по размеру посылок на вокзалах КбшЖД стали предоставлять с 2007 года. Сейчас их можно отправить практически с тридцати вокзалов магистрали, а максимально возможный вес посылки увеличен до 40 кг. Доставляются посылки ближайшими пассажирскими поездами в кратчайшие сроки.

Для оформления малых почтовых отправлений надо иметь при себе паспорт и обратиться к работникам вокзала. Среди отправляемых предметов не должно быть запрещенных к перевозке вещей. Посылка взвешивается и помещается в специальную упаковку. У дежурного помощника можно получить информацию о перечне запрещенных предметов, пунктах приема/выдачи, произвести предварительный расчет стоимости отправки посылки.

На Куйбышевской железной дороге пункты приема/выдачи посылок функционируют на вокзалах Абдулино, Аксаково, Аша, Белинская, Бугульма, Димитровград, Жигулевское Море, Зубова Поляна, Инза, Кинель, Кузнецк, Моршанск, Набережные Челны, Новокуйбышевская, Нурлат, Пенза-1, Потьма, Рузаевка, Самара, Саранск, Сызрань-1, Сызрань-Город, Тольятти, Туймазы, Ульяновск-Центральный, Уфа и Чапаевск.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.ekspress-l.ru, в том числе, рассчитать ориентировочную стоимость отправки.

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