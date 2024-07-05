КбшЖД фиксирует увеличение в четыре раза количества ДТП на железнодорожных путях

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За первое полугодие текущего года было допущено пять столкновений с железнодорожным подвижным составом на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги и три случая – вне переезда. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году за те же месяцы.

Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

За первое полугодие в ДТП на железнодорожных переездах КбшЖД пострадало семь человек, из них двое погибло.

Куйбышевская магистраль призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

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