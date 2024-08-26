КбшЖД: двухэтажными поездами перевезено около 1,5 млн пассажиров за семь месяцев 2024 года

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За январь – июль 2024 года двухэтажными поездами формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» по полигону Куйбышевской железной дороги перевезено порядка 1,5 млн пассажиров, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Все двухэтажные вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств и многим другим.

Для комфортной поездки маломобильного пассажира и его сопровождающего в составе поездов предусмотрены вагоны со специальными купе увеличенной площади, а также подъемное устройство для инвалидной коляски и другие приспособления.

В настоящее время со станций Куйбышевской железной дороги двухэтажными поездами можно путешествовать по маршрутам: Самара – Москва, Тольятти – Москва, Ульяновск – Москва, Орск – Самара – Москва, Уфа – Имеретинский Курорт и Пенза – Москва.

Также, с 26 сентября текущего года двухэтажным станет и поезд №63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург.

Получить более подробную информацию и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД