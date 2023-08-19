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Jacobs прекратит продавать в РФ бренды Tassimo и Moccona

19 августа 2023 10:26
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Jacobs прекратит продавать в РФ бренды Tassimo и Moccona

Американо-голландская компания, владеющая брендами напитков, в основном кофе и чая, Jacobs Douwe Egberts Peet's, прекратить продавать в России такие бренды, как Tassimo и Moccona. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона.

«Jacobs Douwe Egberts Peet's переименовывает крупный бренд, перестраивает цепочки поставок и наносит ответный удар тем, кто говорил, что он должен покинуть РФ», — указывается в публикации

В материале отмечается, что компания намерена к концу 2023 года убрать из России бренд Jacobs и вместо него запустить бренд Monarch, пишет Газета.

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