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Из Жигулевска в Самару совершил поездку 200-тысячный пассажир «Ласточки»

7 сентября 2021 16:16
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Юбилейного пассажира поздравили представители КбшЖД и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные сувениры.

Сегодня на железнодорожном вокзале Жигулевск Куйбышевской железной дороги определили 200-тысячного пассажира, который приобрел билет в пригородный поезд «Ласточка» до Самары.

200-тысячным пассажиром стала Ирина Матюшина, житель Жигулевска, которая со своей семьей отправилась в столицу Самарской области, чтобы посетить городские музеи и прогуляться по самой красивой набережной России. На новой «Ласточке» они отправляются в путешествие впервые по совету друзей, которые работают в Самаре и пользуются ей ежедневно. Обратные билеты из Самары в Жигулевск они взяли тоже на «Ласточку».

Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные сувениры, передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото из открытых источников

 

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