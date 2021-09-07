Из Жигулевска в Самару совершил поездку 200-тысячный пассажир «Ласточки»

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Сегодня на железнодорожном вокзале Жигулевск Куйбышевской железной дороги определили 200-тысячного пассажира, который приобрел билет в пригородный поезд «Ласточка» до Самары.

200-тысячным пассажиром стала Ирина Матюшина, житель Жигулевска, которая со своей семьей отправилась в столицу Самарской области, чтобы посетить городские музеи и прогуляться по самой красивой набережной России. На новой «Ласточке» они отправляются в путешествие впервые по совету друзей, которые работают в Самаре и пользуются ей ежедневно. Обратные билеты из Самары в Жигулевск они взяли тоже на «Ласточку».

Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные сувениры, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников