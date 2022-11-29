Инвестор из Самары вложит более полумиллиарда рублей в строительство завода металлоконструкций в Подмосковье

345

Компания «Аполло» при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) построит в регионе завод по производству металлоконструкций. Проект предприятия будет реализован на территории индустриального парка «Есипово» в подмосковном городском округе Солнечногорск.

«Объем инвестиций компании «Аполло» в реализацию проекта составит более 500 млн рублей. На новом производстве будет создано около 80 рабочих мест для жителей Подмосковья. Запустить новый завод инвестор планирует уже к концу 2023 года», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди вакансий, которые будут открыты на новом предприятии – сварщики, операторы станков ЧПУ, операторы ленточнопильных станков и сборщики. Трудоустроиться на заводе по этим специальностям смогут местные жители.

Компания работает на рынке металлоконструкций с 2009 года. Головной завод «Аполло» находится в Самаре. Сначала там производили конструкции любого назначения – от скамеек до заправочных станций. Со временем на предприятии определились с направлением и стали производить только металлоконструкции для строительства – каркасы зданий, балки, колонны и фермы. На сегодняшний день в числе заказчиков компании – Центр обработки данных «Сбер», «Мегафон», ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга», «Сколково», ТЦ «Метрополис». В портфеле реализованных проектов компании – 95 заводов, 87 логистических комплексов, 30 торговых центров, 25 сельскохозяйственных комплексов, а также административные здания, спортивные объекты, стадионы, школы и детские сады.