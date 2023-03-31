Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе мероприятия специалисты Центра общественного здоровья провели с учащимися гимназии интерактивные тренинги.
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
Объем финансирования, направленный на обновление парка подвижного состава, составит 9,5 млрд рублей.
Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Куйбышевской железной дороги составят более 29 млрд рублей в 2023 году
Энергетики привели в порядок один из самых популярных городских туристический маршрутов вдоль старейшей электростанции. Собрано и вывезено около 300 кг мусора.
Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» вышли на первый субботник
Участники круглого стола обсудили, какие проблемы существуют в ИТ-отрасли и что делается для того, чтобы обеспечить кадрами цифровую экономику России.
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
Книга рассказывает о неизвестных фактах и событиях, связанных с историей становления и развития отечественной ракетно-космической техники.
Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
В Самарской области построят новые дороги и социальные объекты.
Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию
В нем приняли участие более 400 пловцов из 23 регионов Российской Федерации.
Дарья Арзамасцева из Самарской области выиграла первенство России по подводному плаванию
В завершении – провел прием осужденных по личным вопросам.
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий посетил ИК-29 УФСИН СО
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.09
0.11
EUR 83.76
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Куйбышевской железной дороги составят более 29 млрд рублей в 2023 году

31 марта 2023 17:25
93
Объем финансирования, направленный на обновление парка подвижного состава, составит 9,5 млрд рублей.

В 2023 году на развитие Куйбышевской железной дороги по инвестиционной программе будет направлено 29,3 млрд рублей, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

Объем финансирования, направленный на обновление парка подвижного состава, составит 9,5 млрд рублей. На железную дорогу планируется поступление  11 пассажирских электровозов ЭП2К, 30 грузовых электровозов, 15 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ и 3 состава электропоездов ЭП2Д. Новые локомотивы будут поставлены в локомотивные депо Кинель и Самара.

В модернизацию основных фондов производственных хозяйств для обеспечения высокого уровня безопасности на железнодорожном транспорте и технологической устойчивости производственного процесса будет инвестировано 11,4 млрд рублей, из них значительная часть средств будет направлена на обновление пути. Так, будет отремонтировано 295,4 км железнодорожного пути и уложено 207 стрелочных переводов. Масштабные работы пройдут на участках Давлеканово – Шингак-Куль, Равтау – Зуяково, Обшаровка – Мыльная и др.

Остальные средства будут направлены на работы по реконструкции вокзальных комплексов, обновление пассажирской инфраструктуры,  совершенствование перевозочной деятельности, цифровизацию и внедрение ресурсосберегающих технологий, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:  пресс-служба КбшЖД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях.
31 марта 2023  15:07
Дмитрий Азаров провел заседание Областного родительского собрания
158
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
186
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
472
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
1183
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
417
Весь список