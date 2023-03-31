Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Куйбышевской железной дороги составят более 29 млрд рублей в 2023 году

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В 2023 году на развитие Куйбышевской железной дороги по инвестиционной программе будет направлено 29,3 млрд рублей, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

Объем финансирования, направленный на обновление парка подвижного состава, составит 9,5 млрд рублей. На железную дорогу планируется поступление 11 пассажирских электровозов ЭП2К, 30 грузовых электровозов, 15 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ и 3 состава электропоездов ЭП2Д. Новые локомотивы будут поставлены в локомотивные депо Кинель и Самара.

В модернизацию основных фондов производственных хозяйств для обеспечения высокого уровня безопасности на железнодорожном транспорте и технологической устойчивости производственного процесса будет инвестировано 11,4 млрд рублей, из них значительная часть средств будет направлена на обновление пути. Так, будет отремонтировано 295,4 км железнодорожного пути и уложено 207 стрелочных переводов. Масштабные работы пройдут на участках Давлеканово – Шингак-Куль, Равтау – Зуяково, Обшаровка – Мыльная и др.

Остальные средства будут направлены на работы по реконструкции вокзальных комплексов, обновление пассажирской инфраструктуры, совершенствование перевозочной деятельности, цифровизацию и внедрение ресурсосберегающих технологий, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД