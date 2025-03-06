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Это важный шаг для того, чтобы как можно больше образовательных организаций, где обучаются дети с нарушениями зрения, смогли включить в свои рабочие программы изучение материалов платформы.
Институт коррекционной педагогики выпустил методическое пособие по изучению платформы по цифровой грамотности для незрячих детей билайндлядетей.рф
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Институт коррекционной педагогики выпустил методическое пособие по изучению платформы по цифровой грамотности для незрячих детей билайндлядетей.рф

6 марта 2025 14:23
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Это важный шаг для того, чтобы как можно больше образовательных организаций, где обучаются дети с нарушениями зрения, смогли включить в свои рабочие программы изучение материалов платформы.

Платформа по освоению цифровых навыков для незрячих детей билайндлядетей.рф получила одобрение специалистов Института коррекционной педагогики. Соответствующие методические рекомендации для родителей и преподавателей опубликованы на официальном сайте Института.

Методические рекомендации представляют собой пособие для педагогов, родителей и тьюторов, помогающих детям с нарушениями зрения освоить смартфон и компьютер. Это важный шаг для того, чтобы как можно больше образовательных организаций, где обучаются дети с нарушениями зрения, смогли включить в свои рабочие программы изучение материалов платформы.

Болдинова Ольга, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ «ИКП»:

«Эксперты нашего института высоко оценили практическую значимость представленных на платформе билайндлядетей.рф материалов и рекомендуют их к включению в рабочие программы образовательных организаций. Онлайн формат платформы упрощает освоение современных цифровых технологий, делая его доступным в любом регионе нашей страны. При этом не обязательно нужен тифлопедагог, а требуется лишь небольшая помощь со стороны взрослых (родителей, педагогов, тьюторов). Благодаря этой платформе дети с нарушениями зрения научатся самостоятельно пользоваться смартфоном и компьютером в различных жизненных ситуациях – от перемещения до общения в социальных сетях, обучения и использования различных сервисов, без которых сложно представить современную жизнь (заказ продуктов, такси, госуслуги и т.д.)».

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию в билайне:

«Одна из главных задач нашей компании – сделать так, чтобы цифровые технологии делали жизнь людей лучше. Наша платформа и партнерства вокруг нее призваны повысить качество жизни людей, которые сталкиваются с непростым вызовом – полной или частичной потерей зрения. Поэтому так важно, чтобы информация о проекте достигала самых удаленных уголков нашей страны. Мы обратились за поддержкой к Институту коррекционной педагогики, который уже много лет является одним из лучших экспертов по подготовке специалистов и созданию материалов для педагогов и родителей детей с инвалидностью. Особенно ценно, что Институт официально включил нашу платформу в свои материалы и выпустил специальное методическое пособие по изучению нашей платформы, это подтверждает значимость и полезность нашего проекта».

Платформа билайндлядетей.рф запущена в 2023 году в рамках партнерства билайн, инклюзивного проекта «Эверленд» и Альянса по защите детей в цифровой среде. Платформа обучает использованию помогающих технологий в компьютере и смартфоне, уроки помогают освоить три наиболее популярные платформы – iOS, Android и Windows.  За два года материалами платформы воспользовались более 150 тыс. человек, порядка 17 тыс. незрячих людей полностью прошли курсы, более 1000 человек прошли онлайн-марафон по изучению офисных приложений.

 

Фото:   пресс-служба билайна

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