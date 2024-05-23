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Горы, лес, море или озера – где клиенты билайна чаще делятся фотографиями с отдыха

23 мая 2024 13:15
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Горы, лес, море или озера – где клиенты билайна чаще делятся фотографиями с отдыха

Приближающееся лето открывает долгожданный сезон отпусков, и россияне начинают чаще путешествовать по разным уголкам страны в поисках новых впечатлений. И каждый выбирает то, что ближе ему по духу: кто-то стремится ввысь – к горам, а кто-то, наоборот, укрывается в тишине – в густых лесах. О том, как различаются предпочтения людей, когда дело касается отдыха, рассказали специалисты «билайн.аналитики».

С помощью этого сервиса они изучили потребление мобильного трафика клиентами оператора в туристических локациях, находящихся в четырех природных зонах. А именно:

Итоги исследования оказались любопытными. В частности, выяснилось, что леса в 4 раза чаще привлекают мужчин, нежели женщин. В то же время для представительниц прекрасного пола наиболее предпочтительной природной зоной для отдыха стали озера.

Исследование также показало, что молодое поколение (от 18 до 25 лет) придерживается более активного досуга и чаще остальных проводит свое время в горах. Что касается людей среднего и старшего возрастов (от 45 лет и выше), то для них самыми популярными оказались леса.

Интересным выглядит и рейтинг природных зон по объемам используемого интернет-трафика на одного клиента. Так, верхнюю строчку в этом отношении заняли горы, величественные виды которых всегда хочется выложить в сеть. За ними в порядке убывания показателей следуют озера, море и лес. А пятница – пиковый день недели по потреблению мобильного трафика во всех местах.

Между тем, наиболее востребованными приложениями стали «ВКонтакте» и Телеграм – именно ими туристы пользуются чаще всего. И это не удивительно: с помощью социальных сетей и мессенджеров они могут не только поддерживать связь с близкими, но и делиться яркими моментами отдыха, отправив множество красочных фотографий и видеороликов.

В преддверии старта активного летнего сезона технические специалисты билайна обновили инфраструктуру и улучшили сеть в этих и десятках других туристических локациях. В результате проведенных работ клиенты оператора сегодня могут проводить свой отдых с большим комфортом: общаться с родными по видеосвязи в хорошем качестве, прокладывать безопасные маршруты до нужной точки с помощью онлайн-карт или принять участие в рабочей видеоконференцсвязи в случае необходимости.

Помимо модернизации сети билайн реализует целый ряд технических решений, позволяющих клиентам оставаться на связи в разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью». Подробнее об этом читайте здесь.

Фото: freepik.com

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