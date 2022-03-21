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«Газпром газораспределение Самара» обеспечен отечественными материалами для газификации

21 марта 2022 12:20
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Газпром газораспределение Самара обеспечен отечественными материалами для газификации

«Газпром газораспределение Самара» наращивает сотрудничество с отечественными производителями оборудования для реализации программ газификации и догазификации.

Для строительства газопроводов используются газовая арматура, стальные и полиэтиленовые трубы российского производства, которые сохраняют герметичность в течение срока эксплуатации, устойчивы к нагрузкам, образованию коррозии и обладают высокой химической стойкостью.

Сотрудники «Газпром газораспределение Самара» выполняют аварийно-восстановительные работы с использованием электродов местного производителя из г. Сызрань.

Для осуществления контроля работы и диагностики состояния газовых сетей установлены системы телеметрии производства г. Арзамас.

Единые центры компании предлагают потребителям газовое оборудование отечественного производства по доступным ценам.

«Отлаженное сотрудничество с российскими производителями – важное условие для реализации программ газификации и догазификации в Самарской области. Соответствие строгим требованиям российских газовых компаний подтверждает качество и доступность продукции отечественных производителей. При осуществлении работ по догазификации мы используем российское оборудование. Таким образом, мы обеспечены всем необходимым для выполнения поставленных задач», - отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.

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