«Федеральная пассажирская компания» меняет правила перевозки животных после гибели кота Твикса

211

«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) меняет правила перевозки домашних животных после инцидента со смертью кота Твикса, выброшенного проводницей поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове, сообщила пресс-служба РЖД, передает РБК.



«Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.



В ФПК в свою очередь анонсировали разработку регламента действий для сотрудников компании в подобных ситуациях. «В соответствии с ним найденные в поездах дальнего следования животные будут передаваться сотрудникам вокзалов для поиска владельца или передачи в приюты», — сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.



ФПК рассматривает возможность заключения долгосрочных контрактов с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь, добавили в РЖД.

Фото: изображение от freepik.com