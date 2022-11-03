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ФАС утвердила индексацию тарифов на проезд в плацкарте с 1 января 

3 ноября 2022 20:28
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Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего  будут проиндексированы на 8,1%, на грузовые ж/д перевозки - на 8%.

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в РФ с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, на грузовые железнодорожные перевозки - на 8%, сообщает пресс-служба ФАС России, передает РИА Новости.

"ФАС России ежегодно устанавливает стоимость проезда пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. В октябре 2022 года служба подготовила решение об индексации предельно максимальных тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года. С учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ индексация составит 8,1%", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняется, такая мера позволит обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки.

При этом ФАС России отмечает, что устанавливает только предельные тарифы. Перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости.

Индексация также коснется тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. "ФАС России разработала приказ об индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с 1 января 2023 года. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации индексация составит 8%", говорится в сообщении.

"Значительный объем инвестиций планируется направить на увеличение пропускной способности ж/д инфраструктуры и вывоз дополнительных объемов грузов на экспорт. Это позволит в запланированном объеме реализовать инвестиционную программу по развитию "Восточного полигона", что поможет бизнесу выстроить логистические цепочки в восточном направлении", - уточняют в ведомстве.

 

Фото:    РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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