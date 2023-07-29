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Энергетики самарского и ульяновского филиалов компании «Россети Волга» работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

29 июля 2023 14:15
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Энергетики самарского и ульяновского филиалов компании «Россети Волга» работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды


Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 29 июля на территории Самарской и Ульяновской областей ожидается ливень, гроза, град, ветер с порывами до 28 м/с.
Силы и средства подразделений филиалов «Россети Волга» - «Самарские РС» и «Ульяновские РС»приведены в состояние полной готовности. За работой энергообъектов установлен особый контроль. Центры управления сетями филиалов осуществляют непрерывный мониторинг метеорологической обстановки.
Энергетики готовы в любой момент выдвинуться к местам возможных технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса. При необходимости к ликвидации последствий непогоды в филиале «Самарские РС» могут быть привлечены 126 бригад: 538 энергетиков, 235 единиц спецтехники. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов подготовлен 31 резервный источник электроснабжения мощностью около 2,9 МВт.

В филиале «Ульяновские РС» в готовности находятся 78 бригад: 490 человек, 158 единиц спецтехники. Подготовлено 14 резервных источников электроснабжения мощностью порядка 1 МВт.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

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