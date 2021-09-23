"Электрощит Самара" представил инновационные разработки на выставке «Сургут. Нефть и Газ - 2021»

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Электрощит Самара принял участие в 26-ой Международной специализированной выставке «Сургут. Нефть и Газ –2021», где представил собственные разработки, направленные на развитие цифровизации в нефтегазовой отрасли.

Международная специализированная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Сургут. Нефть и Газ - 2021» представляет уникальную возможность продемонстрировать новейшие разработки отечественных и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки, переработки нефти и газа.

"Электрощит Самара" принял участие в 26-ой Международной специализированной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Сургут. Нефть и Газ –2021», где представил собственные разработки в сфере энергообеспечения нефтегазовой отрасли.

В этом году выставка проходит под девизом Года Науки и Технологий в Российской Федерации. Стратегическая миссия выставки определена прежде всего, как способствование внедрению передовых достижений отраслевой науки и технологий в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

В рамках мероприятия "Электрощит Самара" представил одно из своих последних инновационных решений - комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ, предназначенное для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с частотой 50 Гц с номинальным значением напряжения 6(10) кВ на номинальный ток до 4000 А. Ключевыми особенностями ячейки являются безопасность, компактность и удобство эксплуатации.

Она соответствует наивысшим требованиям безопасности и международным стандартам сертификации МЭК, что позволит ей быть конкурентоспособной на иностранных рынках. Таким образом, КРУ-СЭЩ-80 отвечает задачам по развитию несырьевого экспорта РФ, поставленным Правительством России в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Благодаря внедренным цифровым решениям, оборудование производства "Электрощит Самара" обеспечивает безаварийную работу энергоустановок - система предиктивной аналитики, включающая в себя датчики температуры, онлайн-мониторинг и другие опции, позволяет предугадывать возможные аварийные ситуации в режиме реального времени и тем самым увеличить надежность электроснабжения крупных нефтегазовых объектов.

«Нефтегазовая отрасль - это одно из приоритетных направлений "Электрощит Самара". Компания разрабатывает передовое электрооборудование для нефтегазового комплекса, которое благодаря своим инновационным решениям и высокому качеству вносит важный вклад в развитие цифровизации российской экономики и всего сегмента нефтегазовой промышленности. Участие в выставке «Сургут. Нефть и Газ -2021» - отличная возможность продемонстрировать наши передовые разработки, технологический потенциал, встретиться с нашими заказчиками и партнерами», - подчеркнул директор Департамента нефти и газа компании Электрощит Самара Иван Мишакин.

Фото: "Электрощит Самара"