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Двигатели ОДК отправили на МКС очередной экипаж

21 сентября 2022 17:55
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Сегодня с космодрома Байконур произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22».

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» с экипажем 68 длительной экспедиции к Международной космической станции.

Сегодня в 16:54 по московскому времени с площадки №31 «Восток» космодрома Байконур произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», который вывела на орбиту ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а».

Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов»,  отработали без замечаний.

Космическому кораблю дано имя Константина Циолковского – русского ученого, изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства. В честь великого изобретателя на ракету-носитель нанесен портрет Циолковского и надпись «165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского».

В экипаж корабля «Циолковский» вошли участники 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию — космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

В рамках работ по гарантийному сопровождению двигателей ракеты-носителя специалисты ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили отладку и проведение контрольных испытаний изделий для космических программ в несколько этапов, важнейшим из которых является предпусковое обслуживание двигателей. На космодроме перед специалистами Сервисного центра предприятия стоят две ответственных задачи – оперативное устранение любой неисправности материальной части на месте и участие в тестировании систем ракеты.

 

Фото:   ПАО «ОДК-Кузнецов»

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