Доли «Балтики» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление РФ

122

Доли пивоваренной компании «Балтика» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 16 июля на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".

Так, переходят 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Вместе с тем документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. Так, 98,56% долей «Балтики», которые переходят во временное управление Росимущества, принадлежат шведской компании Carlsberg Sverige Aktiebolag («дочка» датского концерна Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион», а 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg).

Фото: пресс-служба Правительства РФ