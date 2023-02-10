Я нашел ошибку
Главные новости:
В число тех, кто выступил против участия сборных России и Белоруссии, вошли США, Германия и Австралия.
Против участия россиян в Олимпиаде-2024 выступили 35 стран
По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.
Арестованы оба фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске
Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру*
Подвели итоги работы по регулированию численности безнадзорных животных.
В гордуме Самары обсудили вопросы организации работы по обращению с безнадзорными животными
Жители нашли гнездо с пятью пуховыми совятами, когда разбирали на просеке крышу старого дачного дома. Гнездо с птенцами передали в зоопарк.
Ушастые совы живут в Самарском зоопарке с 2016 года
«Крылья Советов» – «Аксу» (Казахстан) – 0:0
«Крылья» сыграли в ничью с «Аксу»
В этот день 186 лет назад Александр Сергеевич скончался после ранения на дуэли. Ему было 37 лет.
10 февраля – День памяти А. С. Пушкина
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.
Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.89
1.31
EUR 78.32
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти

10 февраля 2023 20:46
171
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.

В пятницу, 10 февраля, губернатор Дмитрий Азаров и президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийного производства Lada Vesta NG. Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.

АВТОВАЗ находится под личным вниманием Президента России Владимира Путина. На совещании по вопросу развития автомобильной промышленности, которое Глава государства провел на последнем Петербургском международном экономическом форуме, он обозначил целый ряд задач, которые позволили предприятию выйти на траекторию уверенного развития.

В прошлом году условиях разрыва логистических цепочек АВТОВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке. Производство автомобилей было приостановлено весной 2022 года, но уже 8 июня сборка вновь стартовала. С 29 августа 2022 года автосборочный комплекс АВТОВАЗа в Тольятти перешел на режим 6-дневной рабочей недели, в связи с чем на предприятие было принято более 1000 новых сотрудников.

К концу 2022 года темп производства на двух линиях составил 24 тысячи автомобилей в месяц. Это позволило удовлетворить спрос: по итогам 2022 года продано 188 645 автомобилей, а рыночная доля LADA в России составила почти 28%.

Развитию завода будет способствовать перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. В прошлом году была собрана тестовая модель. Полный цикл ее производства занял больше месяца. На этом экземпляре проверялась корректность работы перенесенного оборудования и технологий.

В ближайшие месяцы АВТОВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству LADA Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем.

В целом, среди задачи завода на 2023 год – не только выпуск LADA Vesta NG в Тольятти, но и запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске. АВТОВАЗ продолжает прилагать все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также развивать новые среднесрочные проекты – это семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе LADA Vesta, которые планируется поставить на производство, соответственно, в конце 2024 и конце 2025 годов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Автоваз Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022, 19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке. Экономика
2169
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022, 15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Промышленное производство
13086
20 июля 2021, 21:13
Поздравление Дмитрия Азарова с 55-летием АВТОВАЗа 
АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, Самарской области, а во многом – и нашей огромной страны. Общество
1879
В центре внимания
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.
10 февраля 2023  20:46
Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти
169
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2023  13:27
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
352
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
10 февраля 2023  12:51
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
470
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
10 февраля 2023  11:15
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
911
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
612
Весь список