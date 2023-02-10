Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти

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В пятницу, 10 февраля, губернатор Дмитрий Азаров и президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийного производства Lada Vesta NG. Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.

АВТОВАЗ находится под личным вниманием Президента России Владимира Путина. На совещании по вопросу развития автомобильной промышленности, которое Глава государства провел на последнем Петербургском международном экономическом форуме, он обозначил целый ряд задач, которые позволили предприятию выйти на траекторию уверенного развития.

В прошлом году условиях разрыва логистических цепочек АВТОВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке. Производство автомобилей было приостановлено весной 2022 года, но уже 8 июня сборка вновь стартовала. С 29 августа 2022 года автосборочный комплекс АВТОВАЗа в Тольятти перешел на режим 6-дневной рабочей недели, в связи с чем на предприятие было принято более 1000 новых сотрудников.

К концу 2022 года темп производства на двух линиях составил 24 тысячи автомобилей в месяц. Это позволило удовлетворить спрос: по итогам 2022 года продано 188 645 автомобилей, а рыночная доля LADA в России составила почти 28%.

Развитию завода будет способствовать перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. В прошлом году была собрана тестовая модель. Полный цикл ее производства занял больше месяца. На этом экземпляре проверялась корректность работы перенесенного оборудования и технологий.

В ближайшие месяцы АВТОВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству LADA Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем.

В целом, среди задачи завода на 2023 год – не только выпуск LADA Vesta NG в Тольятти, но и запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске. АВТОВАЗ продолжает прилагать все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также развивать новые среднесрочные проекты – это семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе LADA Vesta, которые планируется поставить на производство, соответственно, в конце 2024 и конце 2025 годов.

Фото: департамент информационной политики СО