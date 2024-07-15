Я нашел ошибку
Главные новости:
За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы.
Более 78 тысяч бутылок и банок собрали фандоматы вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали
Во время пьяной ссоры она нанесла своему 55-летнему сожителю несколько ударов колюще-режущим предметом.
Жительница Нефтегорска предстанет перед судом за убийство своего сожителя
Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности.
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
На проспекте Кирова идет подготовка к укладке верхнего слоя покрытия
Всего помощь получили около 140 пациентов.
«Забота рядом»: врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Нефтегорского района
Благодаря проекту только в прошлом году в Самарской области прошли профессиональное обучение более 6 тысяч жителей.
Нацпроект «Демография» помогает приобрести новые профессиональные компетенции
Таким образом, будет решен вопрос автоматической фиксации правонарушений и поиска владельцев СИМ.
Владельцев электросамокатов обяжут устанавливать госномер и радиомаяк для отслеживания местоположения
Всего в Самарской области участие в программе приняли 55 компаний, выпускниками стали 268 управленцев.
Самарская компания-лидер в отрасли производства сельхозтехники поделилась результатами участия в нацпроекте «Производительность труда»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.74
-0.25
EUR 95.76
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Глава региона провел еженедельный прием граждан.
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 78 тысяч бутылок и банок собрали фандоматы вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали

15 июля 2024 16:25
76
За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы.

За первое полугодие 2024 года фандоматы на железнодорожных вокзалах КбшЖД собрали более 78 тысяч единиц использованной тары, в том числе 60,5 тысяч пластиковых бутылок и 17,5 тысяч алюминиевых банок.

 Вместимость каждого фандомата – 0,6 куб. м. В накопитель пустая тара попадает через небольшое окно, куда необходимо положить бутылку или банку штрихкодом вверх. Автомат его считывает и высвечивает на дисплее предложение перейти по QR-коду на сайт бонусной программы, где можно зарегистрироваться, копить экобонусы и обменивать их на баллы и скидки партнёров.

В фандоматах тара хранится до заполнения устройств, а затем силами специализированных организаций (Ecoplatform) сортируется, очищается, измельчается, после чего повторно используется для производства новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и других.

За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы. В дальнейшем, их можно обменять на скидки у компаний-партнеров: крупных торговых сетей, магазинов по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и др. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Всего на вокзальных комплексах Куйбышевской железной дороги установлено 15 фандоматов. Они расположены на вокзалах Уфа, Ульяновск-Центральный, Пенза-1, Самара, Кинель, Набережные Челны, Рузаевка, Саранск, Сызрань-1

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности.
15 июля 2024, 15:28
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной
Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности. ЖКХ
84
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
15 июля 2024, 15:18
На проспекте Кирова идет подготовка к укладке верхнего слоя покрытия
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой. Благоустройство
87
Всего помощь получили около 140 пациентов.
15 июля 2024, 15:09
«Забота рядом»: врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Нефтегорского района
Всего помощь получили около 140 пациентов. Здравоохранение
127
В центре внимания
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
15 июля 2024  14:03
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
148
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
14 июля 2024  09:53
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
1338
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
13 июля 2024  10:59
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
708
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1747
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
664
Весь список