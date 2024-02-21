Более 93 тысяч пачек нелегальных сигарет обнаружили самарские таможенники на складе в Тольятти

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Самарские таможенники обнаружили более 93 тысяч пачек сигарет российского и иностранного производства, как без маркировки, так и с предположительно поддельными акцизными марками Российской Федерации. По предварительной оценке, минимальная стоимость выявленной табачной продукции превышает 12 млн рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни установлено, что на складе, расположенном в г. Тольятти хранились сигареты различных торговых марок, среди которых: «Philip Morris», «Winston», «Dove», «NZ», «MAC», «Донской табак», «Oris», «Marlboro» и другие. Всего было выявлено порядка 100 наименований табачной продукции, произведенной в России, Беларуси, Швейцарии, Киргизии, ОАЭ, Германии и других странах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную реализацию указанной продукции в местных табачных киосках.

Товар изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий), и 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок).

По данному факту сотрудниками Самарской таможни продолжаются оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни