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Более 50 пешеходных переходов отремонтируют железнодорожники на КбшЖД в 2024 году

3 июля 2024 16:45
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Обновят деревянное и резинокордовое покрытия, светоотражающую разметку и знаки безопасности, проведут работы по улучшению видимости в границах пешеходных переходов.

Для повышения безопасности граждан в 2024 году на Куйбышевской железной дороге проведут текущий ремонт 54 пешеходных переходов.

В ходе работ на станциях Пенза, Кузнецк (Пензенская область), Октябрьск, Сызрань, Кинель, Жигулевское Море  (Самарская область), Ульяновск, Инза, Димитровград (Ульяновская область), Абдулино (Оренбургская область), Аксаково, Уфа, Аша (Республика Башкортостан), Ковылкино, Рузаевка, Моршанск (Республика Мордовия) и Круглое Поле (Республика Татарстан) обновят деревянное и резинокордовое покрытия, светоотражающую разметку и знаки безопасности, проведут работы по улучшению видимости в границах пешеходных переходов.

Для снижения количества несчастных случаев на КбшЖД реализуются комплексные мероприятия. Так, в целях повышения культуры безопасности граждан во время нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции в текущем году провели более 1500 рейдов, в ходе которых правила безопасности напомнили порядка 10 тыс. человек.

Куйбышевская железная дорога напоминает, что основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое нарушение гражданами правил нахождения на объектах инфраструктуры. Среди самых распространенных – хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом.

За первое полугодие 2024 года по собственной неосторожности было травмировано 39 человек, что на 19% меньше, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Больше всего случаев травматизма в этом году было зафиксировано в Самарской области, где пострадал 21 человек и в Республике Башкортостан (травмы получили 11 человек).

 

Фото:   pxhere.com

 

 

Теги: Самара

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