Я нашел ошибку
Главные новости:
Целью нового спортивного партийного проекта является популяризация и развитие самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.
«Za самбо!»: при поддержке «Единой России» в Самарской области прошли мастер-классы и тренировки по самбо
Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по социальной газификации.
Список льготополучателей по программе социальной газификации в регионе будет расширен
Пассажирами поезда стали участники двух железнодорожных проектов – «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
Пришло время завершить обучение и представить настоящих специалистов.
50 студентов колледжей Самары стали участниками финала обучения «Школа комьюнити-менеджмента»
Программы льготной ипотеки в Самарской области будут расширены благодаря механизмам ДОМ.РФ.
Виктор Кудряшов провел совещание по определению льготных категорий и улучшению условий льготного ипотечного кредитования
В этот день слова священной клятвы произнесли 140 кадет.
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
В общей сложности волонтеры энергокомпании собрали около 450 кг отходов.
Самарские энергетики убрали мусор с берега Волги
Глава региона отметил, что масштаб задач, которые удалось решить Президенту за годы руководства нашей страной, поистине впечатляет.
«Приняв страну на изломе истории, в состоянии упадка и разрушения, Вы смогли возродить истерзанную Россию, укрепить и вывести ее на высокий уровень развития», – Дмитрий Азаров поздравил Президента с юбилеем
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.25
0.85
EUR 58.24
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград

7 октября 2022 19:19
84
Пассажирами поезда стали участники двух железнодорожных проектов – «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

Сегодня с железнодорожного вокзала Самары отправился двухэтажный туристический поезд в Волгоград. Его пассажирами стали участники двух железнодорожных проектов – «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

За время поездки более 300 туристов, большинство из которых школьники, посетят памятник-ансамбль «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане, узнают об истории Сталинградской битвы и создании мемориального комплекса, а также станут свидетелями экспозиции «Оружие Победы» в музее-панораме. В рамках проекта «Вагон знаний» в пути следования школьников ждет познавательно-патриотическая программа. В воскресенье, 9 октября, поезд прибудет обратно в Самару.

В состав поезда включены комфортабельные двухэтажные купейные вагоны, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата.

В стоимость поездки включены железнодорожные билеты, насыщенная экскурсионная программа, питание. Детские группы сопровождают медицинские работники.

В настоящее время туры в рамках межрегиональных туристско-образовательных проектов «Вагон знаний» и «Яркие выходные в Приволжье» являются самыми популярными видами путешествий среди пассажиров – любителей железных дорог.

Проект «Вагон знаний» – это познавательные путешествия для школьников между регионами на комфортабельных поездах, которые включают в себя интерактивно-образовательную программу в пути следования (при следовании в дневных поездах), адаптированную под учебный процесс, и информационно насыщенную программу пребывания в соседнем регионе. Межрегиональный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» охватывает 13 регионов Приволжского федерального округа и позволяет максимально полно и интересно знакомиться с достопримечательностями регионов России в максимально короткие сроки, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этот день слова священной клятвы произнесли 140 кадет.
07 октября 2022, 18:08
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
В этот день слова священной клятвы произнесли 140 кадет. Общество
127
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
07 октября 2022, 12:34
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
В Самару едут знаменитая робособака из YouTube-роликов, британский робот-актер и «летающие пиксели». Образование
267
Дмитрий Азаров встретился с педагогами области
04 октября 2022, 18:46
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Дмитрий Азаров встретился с педагогами области Образование
711
В центре внимания
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
290
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
460
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
211
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
453
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
389
Весь список