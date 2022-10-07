Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград

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Сегодня с железнодорожного вокзала Самары отправился двухэтажный туристический поезд в Волгоград. Его пассажирами стали участники двух железнодорожных проектов – «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

За время поездки более 300 туристов, большинство из которых школьники, посетят памятник-ансамбль «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане, узнают об истории Сталинградской битвы и создании мемориального комплекса, а также станут свидетелями экспозиции «Оружие Победы» в музее-панораме. В рамках проекта «Вагон знаний» в пути следования школьников ждет познавательно-патриотическая программа. В воскресенье, 9 октября, поезд прибудет обратно в Самару.

В состав поезда включены комфортабельные двухэтажные купейные вагоны, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата.

В стоимость поездки включены железнодорожные билеты, насыщенная экскурсионная программа, питание. Детские группы сопровождают медицинские работники.

В настоящее время туры в рамках межрегиональных туристско-образовательных проектов «Вагон знаний» и «Яркие выходные в Приволжье» являются самыми популярными видами путешествий среди пассажиров – любителей железных дорог.

Проект «Вагон знаний» – это познавательные путешествия для школьников между регионами на комфортабельных поездах, которые включают в себя интерактивно-образовательную программу в пути следования (при следовании в дневных поездах), адаптированную под учебный процесс, и информационно насыщенную программу пребывания в соседнем регионе. Межрегиональный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» охватывает 13 регионов Приволжского федерального округа и позволяет максимально полно и интересно знакомиться с достопримечательностями регионов России в максимально короткие сроки, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД