Благодаря нацпроекту в Новокуйбышевске ООО «НОВА» ускорило производство металлоконструкций

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28 сентября в Новокуйбышевске ООО «НОВА» подвело итоги участия в реализации национального проекта «Производительность труда».

ООО «Нова» – одна из крупнейших в России компаний, специализирующихся на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений. Поэтому в качестве пилотного был выбран процесс изготовления металлоконструкций.

На протяжении полугода сотрудники предприятия вместе с экспертом из Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) занимались оптимизацией изготовления металлоконструкций. Процесс был подробно проанализирован с применением инструментов бережливого производства. Составлены детальные карты потока создания ценности в текущем, идеальном и целевом состоянии. В результате была сделана перепланировка, разработаны стандарты рабочих мест, благодаря чему производственное пространство стало более эффективным.

Итогом внедрения всех изменений стало устранение задержек, которые раньше возникали из-за несвоевременной комплектации.

– Время производства металлоконструкций сократилось на 33%, а выработка продукции увеличилась на 35%, – пояснил начальник производства ООО «НОВА» Сергей Ахметсагиров.

Заместитель генерального директора по персоналу ООО «НОВА» Дмитрий Журавлев подчеркнул, что ожидания от участия в нацпроекте на сегодняшний день оправдались полностью.

– Я благодарю министерство промышленности, Региональный центр компетенций за возможность участия в данном проекте. Мы находимся еще в самом начале пути по повышению производительности труда. Не собираемся останавливаться на достигнутом. Будем совершенствовать производственную культуру и в дальнейшем планируем тиражировать полученный опыт на других производственных участках строительства, – сказал Дмитрий Александрович.

Со своей стороны руководитель РЦК Константин Серов поблагодарил всех участников рабочей группы за проделанную работу и заявил о готовности центра помогать предприятию в дальнейшем реализовывать проекты.

Самым результативным сотрудникам предприятия, освоившим и внедрившим принципы бережливого производства, Константин Серов вручил Почетные грамоты министерства промышленности и торговли Самарской области.

Для реализации поставленных задач Правительством РФ и Самарской областью разработан комплекс мер господдержки. Так, участникам нацпроекта предоставляются льготный займ из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.

Фото: правительство СО