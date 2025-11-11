Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.22
EUR 93.93
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

11 ноября 2025 11:55
201
Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

ERID: 2VSb5xoQDiq

Теперь Билайн блокирует переходы на опасные сайты, чтобы защищать клиентов от фишинговых атак — в мобильной сети и сети широкополосного доступа. Список вредоносных ресурсов пополняется каждый день, блокировка происходит сразу. В месяц таким образом обезвреживается около 30 тысяч сайтов — в основном это подделки страниц маркетплейсов, популярных банков и государственных органов.

Список формируется на основании данных о фишинговых ресурсах, поступающих из Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, ФГБУ «НИИ «Интеграл», Банка России. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети.

«Антифишинг» работает по умолчанию для всех клиентов оператора — им не нужно ничего дополнительно подключать или активировать.

Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:

«Средства антифрода сейчас активно развиваются, злоумышленникам становится сложнее пробиваться сквозь технологические преграды. Поэтому они всё чаще делают ставку на человеческий фактор и пытаются добиваться своего с помощью обмана и манипуляции — через фишинговые сайты, которые маскируются под доверенные ресурсы, но на самом деле крадут данные.

Согласно статистике “Лаборатории Касперского”, в 2024 году количество фишинговых атак выросло на четверть год к году. Билайн, как самый безопасный оператор, конечно, не может оставаться в стороне от этой проблемы. “Антифишинг” в нашей сети работает с августа этого года и уже страхует от потери данных и денег десятки тысяч человек каждый день. В планах Билайна — налаживать партнерство с ведущими экспертами по поиску фишинга и совершенствовать защиту».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepik.com

В центре внимания
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
178
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
202
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
154
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
685
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
576
Весь список