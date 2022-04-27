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билайн улучшил связь в садовых товариществах Самарской области

27 апреля 2022 11:41
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билайн улучшил связь в садовых товариществах Самарской области

Начало активного дачного сезона – не за горами. Найти в интернете советы и подсказки от агрономов, как лучше сажать морковь, или предпочесть более надежный вариант и посоветоваться с бабушкой по видеосвязи – стабильный интернет от билайна поможет абонентам быстро решить этот вопрос.

Оператор продолжает расширять покрытие мобильного интернета и улучшает цифровые сервисы на территории всей Самарской области. При этом особое внимание компания уделяла развитию надежной сети в коттеджных поселках, дачных и садовых товариществах, чтобы абоненты могли оставаться онлайн с родными даже вдали от крупных городов.

Так, за последний год технические специалисты билайна улучшили качество связи на десятках территориях, среди которых – СНТ «Салют», СДТ «Железнодорожник», СДТ «Садовый берег», садоводство «Коммунальник», СНТ «Рейд», КП «Муромский городок», ДНТ «Березовая грива» и др. Вблизи этих дачных сообществ были построены и модернизированы станции сотовой связи, чтобы каждый абонент мог пользоваться мобильными сервисами.

«С приближением лета множество наших абонентов устремляются за пределы городов – уезжают на дачи, проводят время на природе. Конечно, такая смена локации приводит к нагрузке на сеть в коттеджных поселках, садовых сообществах, где интернет-трафик за летние месяцы растет в разы. Мы будем поддерживать нашу инфраструктуру на тех территориях, где есть такая необходимость, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи с близкими», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин. 

Также билайн дает возможность жителям Самарской области убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф «Близкие люди 2» до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи*. Тариф «Близкие люди-2» дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу**, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу и писать SMS, не тратя пакеты включенных в тариф услуг. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

* с 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течении 7 дней с даты заключения, на ТП Близкие люди 2 в ряде городов, можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз.

** услуга платная.

 

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