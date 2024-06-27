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Билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть

27 июня 2024 12:59
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билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России.

В настоящий момент доля VoLTE в структуре всего голосового трафика (2G+3G+VoLTE) составляет 46%. На сегодня более 85% 4G-устройств в нашей базе поддерживают эту технологию. Пользуются VoLTE почти 78% абонентов, кому доступна эта функция. За год количество использующих VoLTE клиентов выросло на 31%.

 Больше всего технологию используют владельцы устройств от компании Samsung (25%), на втором месте клиенты, пользующиеся устройствами от Apple (23%), на третьем — обладатели девайсов марки Xiaomi (22%). Четвертое и пятое место занимают Realme (7%) и Tecno (6%), соответственно.

Среди регионов по доле VoLTE в структуре всего голосового трафика лидирует Москва (61%), на втором месте Элиста (54%), на третьем — Санкт-Петербург (53%).

Заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», руководитель технического блока Валерий Шоржин:

«В августе 2015 года мы были первыми из операторов в России, кто внедрил VoLTE на своей сети и запустил коммерческую эксплуатацию этой технологии. Сегодня мы объявляем, что VoLTE стала доступна во всех регионах страны, где присутствует билайн. С каждым годом количество пользователей VoLTE неуклонно растет, ведь когда в момент разговора вы можете параллельно использовать мобильный интернет, это значительно повышает удобство общения и открывает новые возможности для коммуникации. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи». 

VoLTE — технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов. Она создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее и позволяет дозваниваться быстрее: уже через 1-2 секунды происходит соединение, если оба абонента включили услугу. Кроме того, с помощью VoLTE клиенты могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка.

Стоимость звонков и SMS по VoLTE также не отличается от стоимости звонков по домашнему тарифу абонента. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.

*VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE.

Фото: ru.freepik.com

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