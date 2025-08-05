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Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3

5 августа 2025 14:48
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Veo 3 — передовая видеомодель от Google DeepMind, которая позволяет генерировать полноценные видеоролики с озвучкой на основе текстового описания.

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Билайн добавил в свой флагманскую молодежную платформу «план б.» новую нейросеть — уже восьмую. Veo 3 — передовая видеомодель от Google DeepMind, которая позволяет генерировать полноценные видеоролики с озвучкой на основе текстового описания. Теперь она доступна клиентам «плана б.» без VPN в Mini App Билайна в Telegram.

Veo 3 — наиболее быстрорастущая AI-видеомодель на рынке. С момента запуска в мае 2025 года с ее помощью было создано более 70 миллионов роликов. По результатам независимого сравнения от Tom’s Guide Veo 3 признана лучшей видеогенераторной моделью. 

Ключевое преимущество Veo 3 — способность создавать не только изображение и анимацию, но и синхронизированную аудиодорожку, включая речь, которая точно совпадает с движением губ, музыку и звуковые эффекты, что обеспечивает генерацию сразу законченного видео без необходимости постобработки по одному текстовому запросу. По итогу клиенты «плана б.» получают видео до 8 секунд в разрешении до 1080p и с частотой 24 кадра в секунду. В нем поддерживаются сложные сцены с движением, сменой ракурсов, POV, панорамами и кинематографичным стилем. Кроме того, стиль видео пользователь может выбрать самостоятельно — от реалистичной съёмки до анимации, 3D, аниме и других форматов.

Это продолжение стратегии по интеграции лучших в своем классе ИИ-сервисов в цифровую инфраструктуру платформы. Ранее в рамках «плана б.» были реализованы инструменты генерации текста, изображений, музыки и фотоанимации на базе таких моделей, как ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Suno, Flux и Runway.

«Мы стремимся создавать для наших клиентов полноценную платформу цифровых возможностей, встроенную в привычную среду. Добавление Veo 3 логично продолжает развитие “плана б.” как продукта и такой платформы, где самые современные технологии становятся доступными без технических барьеров и дополнительной настройки. Это особенно важно и для молодой аудитории и просто для прогрессивных пользователей, которые активно используют ИИ-инструменты в учебе, работе, творчестве и коммуникации», — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Veo 3 доступна всем пользователям «план б.» по одному запросу в месяц. Осенью компания запустит возможность докупить генерации. Управление сервисами осуществляется в мини-приложении Билайна в Telegram без необходимости использовать VPN или сторонние приложения.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  пресс-служба «Билайна»

 

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