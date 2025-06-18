Билайн: перед началом каникул продажи умных часов для детей выросли на треть

Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам акции ребята создали коллективный плакат в технике арттерапии, где отразили свои мысли, жизненные планы и отношение к наркотикам.
В следственном изоляторе №4 провели антинаркотический тренинг с несовершеннолетними
На этой неделе пройдут состязания по мини-футболу, бегу, настольному теннису, игре «Городки».
Работающая молодежь принимает участие в региональном отборочном этапе проекта ПФО «МолоТ»
В Самаре откроется выставка, посвященная 100-летию со дня кончины святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России
Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Открылись первые тематические задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное»
На площадке Петербургского международного экономического форума был представлен новый автомобиль АВТОВАЗа – кроссовер LADA AZIMUT, созданный на собственной российской платформе Vesta.
«Значимое событие для отечественного автопрома» - губернатор Федорищев о премьере нового кроссовера АВТОВАЗа
Они получат финансирование в размере более 145 миллионов рублей.
69 общественно значимых проектов региона стали победителями конкурса Фонда президентских грантов
Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.
19 июня местами в губернии ожидается гроза
Одним из способов стимулировать детей к физической активности - проводить утреннюю зарядку.
Тольяттинский врач-педиатр рассказала, какое влияние на детский организм оказывает физическая активность
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.71
0.2
EUR 90.75
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн: перед началом каникул продажи умных часов для детей выросли на треть

18 июня 2025 14:43
133
Детские гаджеты с функцией родительского контроля становятся все более востребованными, подсчитали аналитики розничного бизнеса Билайн.

Детские гаджеты с функцией родительского контроля становятся все более востребованными, подсчитали аналитики розничного бизнеса Билайн. Этому способствует подготовка к каникулам, а также расширение ассортимента и промо-активность. 

В мае спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля, свидетельствуют данные Билайн. В апреле динамика была еще выше — +60% относительно марта. В целом, продажи таких устройств в январе-мае этого года увеличились на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном — на 2%. При этом средняя цена такого устройства выросла на 3,6% и составила около 5 240 руб. 

За исследуемый период Билайн включил в свой ассортимент два новых бренда Fontel и Leef, которые представили устройства в сегменте «первая цена». Лидерами по продажам стали бренды ELARI, Leef и Geozon.

«Рынок детских устройств продолжает развиваться, появляются новые функции, такие как датчик ультрафиолета, уровень кислорода в крови, голосовой помощник, функция «прослушка» и многое другое, — комментирует Кирилл Ивашёв, директор по коммерции розничного бизнеса Билайна. — Однако самыми востребованными остаются отслеживание местоположения, настройка геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг, защита от незнакомых номеров. Рост продаж в этом сегменте — закономерный результат, и мы продолжим расширять линейку, опираясь на ожидания клиентов».

В свою очередь востребованность детских планшетов, наоборот, снизилась — на 40% в денежном выражении. Это может быть связано с общим спадом на рынке планшетов, а также существенным ростом средней цены (64% год к году). 

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На площадке Петербургского международного экономического форума был представлен новый автомобиль АВТОВАЗа – кроссовер LADA AZIMUT, созданный на собственной российской платформе Vesta.
18 июня 2025  17:12
«Значимое событие для отечественного автопрома» - губернатор Федорищев о премьере нового кроссовера АВТОВАЗа
78
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
18 июня 2025  13:07
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
159
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
18 июня 2025  11:35
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
197
В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»
18 июня 2025  11:29
В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»
199
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
18 июня 2025  10:00
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
200
Весь список