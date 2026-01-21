Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года

Erid 2VSb5wBvLtZ

В первые дни нового года активность мошенников и спамеров снизилась почти вдвое по сравнению с последними днями прошлого — с 11,2 млн до 6,3 млн звонков, а теперь постепенно восстанавливает обороты. Группа быстрого реагирования Билайна напоминает о том, как важно сохранять бдительность, и называет самые популярные схемы мошенничества по итогам 2025 года.

Всего за длинные выходные антифрод-система Билайна распознала 25,6 млн вызовов от мошенников и спамеров, 4,2 млн из них были заблокированы и перенаправлены на Виртуального помощника — то есть клиенты даже не узнали, что им что-то угрожало. Больше всего звонили жителям Центрального региона страны, на втором и третьем местах с небольшим разрывом — Москва и юг России. При этом аферисты чаще — в 60% случаев — нацеливались на мужчин.

Год к году количество навязчивых и потенциально опасных звонков существенно снизилось: в первую неделю 2026-го клиенты Билайна получили в 2,5 меньше таких вызовов, чем за аналогичный период 2025-го. То есть усилия оператора и законодательные меры борьбы с фродом работают. Но это не значит, что меры личной безопасности становятся менее важны, ведь для того, чтобы пострадать от мошенников, достаточно всего одного звонка.

Чтобы помочь россиянам оставаться начеку, Группа быстрого реагирования Билайна проанализировала данные о вредоносной активности и назвала три схемы, которые мошенники чаще всего использовали в 2025 году.

Вас взломали. Злоумышленники отправляют клиенту СМС или e-mail: ваш аккаунт на Госуслугах взломан, срочно свяжитесь со специалистами по такому-то номеру. Далее напуганная жертва сама звонит преступникам и в результате манипуляции выдает конфиденциальные данные или называет код для реального взлома аккаунта.

Замените счетчик. Аферист звонит якобы от имени ЖКХ и сообщает, что у клиента проблема со счетчиками: нужно срочно передать показания через бота в мессенджере, договориться с мастером о визите для поверки либо воспользоваться своим правом на бесплатную замену счетчика, чтобы не потерять место в очереди. После того, как обманутый клиент называет звонящему код или активирует бота, в игру вступают сообщники афериста якобы из правоохранительных органов с предложением помочь — перевести деньги на «безопасный счет».

Ждем вас на работу. Мошенник звонит клиенту, который ищет работу, и предлагает ему встретиться онлайн, чтобы обсудить перспективную вакансию. Во время разговора потенциальную жертву просят включить демонстрацию экрана. Далее следует или установка вредоносного ПО, или замаскированный под другую операцию перевод денег на мошеннический счет, или отправка кода, который оказывается виден в демонстрационном режиме.

Группа быстрого реагирования Билайна создана для обеспечения информационной безопасности и экстренной помощи клиентам компании. Клиент, который подозревает, что он стал жертвой одной из этих или любой другой мошеннической схемы, может связаться с группой с помощью электронного консультанта Билайна по номеру 0611 или в чате мобильного приложения. Сотрудники подключаются в течение минуты, помогают понять, что произошло, и принять необходимые меры.

Чтобы снизить риски попасть на крючок и избавить от лишнего стресса себя и своих близких, особенно старших родственников, в приложении Билайна можно подключить PRO-версию сервиса «Моя безопасность» с усиленной ИИ-защитой. Во время потенциально опасных звонков искусственный интеллект анализирует звуковую волну и речевые маркеры — и прерывает разговор, если обнаруживает признаки мошенничества.

