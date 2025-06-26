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Билайн и VK Tech предложат бизнесу облачные сервисы нового уровня

26 июня 2025 09:01
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Два лидера российского ИТ-рынка объединят силы в создании высоконадежных, безопасных и масштабируемых облачных сервисов для бизнеса.

Билайн и разработчик корпоративного ПО VK Tech на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Два лидера российского ИТ-рынка объединят силы в создании высоконадежных, безопасных и масштабируемых облачных сервисов для бизнеса.

В рамках партнерства запланировано объединение продуктовых линеек Beeline Cloud и VK Cloud. Корпоративные заказчики смогут в режиме одного окна пользоваться возможностями обеих платформ:

- облачной платформой нового поколения Beeline Cloud 2.0 с интеллектуальным оркестратором VEGA, объединяющим OpenStack, VMware и другие среды виртуализации;
- IaaS- и PaaS-сервисами VK Сloud для разработки, хранения и обработки данных, внесенными в Реестр отечественного ПО — их уже более 50;
- собственными дата-центрами Билайна и мультизональной инфраструктурой с гарантией доступности до 99,99%.

Кроме того, Билайн и VK Tech запустят совместный продукт — облачный сервис Disaster Recovery, уникальный набор опций, куда войдут:

- каталог возможностей — единая точка доступа к инструментам резервирования, бэкапа и восстановления данных Beeline Cloud и VK Cloud;
- гибкий выбор зон доступности — размещение резервных копий и запуск критичных сервисов в собственных дата-центрах Билайна и на облачной платформе VK Cloud  от VK Tech;
- расширенные зоны отказоустойчивости — кросс-зональное резервирование и бэкапирование в мультизональных конфигурациях обеих платформ;
- автоматизированные сценарии восстановления — интегрированные процедуры failover и failback с едиными инструментами управления.

Клиентам будут доступны полная автоматизация CI/CD и инфраструктуры как кода, корпоративный уровень кибербезопасности и централизованное управление ресурсами, которые обеспечивает Билайн, а также экспертиза VK Tech в построении публичных и частных облаков, автоматизации бизнес-процессов и интеграции корпоративных коммуникаций.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Спрос на гарантированное восстановление данных и непрерывность бизнес-процессов сейчас выходит на первый план. Интеграция нашей инфраструктуры и технологий VK Tech позволит предложить корпоративным клиентам услуги нового уровня. Более того, объединив усилия, мы сможем сформировать экосистему, в которой каждая компания, от стартапа до крупного предприятия, будет масштабироваться без ограничений. Таким образом мы рассчитываем задать новый стандарт для российского ИТ-рынка и внести вклад в развитие цифровой инфраструктуры страны».

Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech:

 «Благодаря нашему партнерству гораздо большее количество корпоративных клиентов получит доступ к сервисам VK Tech. Интеграция VK Cloud и Beeline Cloud позволит реализовать мультиоблачные сценарии. Это важно для минимизации рисков, оптимизации затрат и обеспечения непрерывности бизнеса».

 

Фото:   пресс-служба Билайна

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