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Билайн и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов

26 июня 2025 10:36
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Билайн и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов

Билайн совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления. Одними из первых протестировать умных помощников смогли участники ПМЭФ-2025 на стенде Билайна.

ИИ-агенты стремительно ворвались на рынок, меняя устоявшиеся подходы к цифровизации бизнеса. В отличие от классических чат-ботов они не ограничены шаблонными ответами и могут выполнять сложные задачи, интегрируясь с внутренними системами компании. Интеллектуальные помощники позволяют автоматизировать рутинные процессы и внедрять персонализированные решения, способные адаптироваться под потребности каждой компании, открывая путь к более эффективному и гибкому управлению.

Линейка Билайна и red_mad_robot включает пять ИИ-агентов, каждый из которых ориентирован на конкретные направления работы: продажи, контакт-центр, разработка, административные задачи, маркетинг.

В основе платформы с агентами — сочетание открытых и проприетарных моделей искусственного интеллекта, что обеспечивает гибкость интеграции и адаптацию под индивидуальные требования заказчиков. Все агенты работают в формате диалога: сотрудник формулирует задачу в свободной форме, а система находит оптимальное решение, используя доступ к внутренним базам данных и внешним открытым источникам информации.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«На мой взгляд, ИИ-агенты — это не просто следующий шаг в автоматизации бизнеса, а качественный скачок в эффективности. В эпоху, где гибкость и скорость определяют успех, компаниям нужны интеллектуальные системы, способные анализировать, принимать решения и действовать — без ограничений жёстких алгоритмов.

Но главное — они работают в той же цифровой среде, что и люди. Современные ИИ-агенты умеют взаимодействовать с разными корпоративными инструментами: системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системами автоматизации процессов на предприятиях (ERP), мессенджерами, аналитическими платформами и даже специализированным ПО. Они так же, как сотрудники, получают доступ к данным, обрабатывают их и выполняют задачи — быстро, точно и без усталости.

Уже сегодня они — цифровые ассистенты, а завтра могут стать полноценными членами команд. Наша линейка агентов создана для востребованных бизнес-задач, и мы активно тестируем их внутри компании».

Алексей Макин, основатель red_mad_robot:

«ИИ-агенты — это смена управленческой парадигмы. Мы уходим от интерфейсов к диалогу, от софта к новой логике работы. Вместе с Билайном мы показали, как делать за минуты то, на что раньше уходили недели. Это меняет всё — от повседневных задач до стратегического управления. ИИ становится частью рабочего процесса, не заменяя человека, а повышая его эффективность».

В рамках ПМЭФ Билайн и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании намерены объединить усилия для создания и внедрения передовых ИИ-ассистентов, ИИ-агентов и мультиагентных платформ, ориентированных на различные сегменты рынка.  Партнеры также продолжат развивать платформу, расширяя функционал агентов и подключая новые модели. Такой подход позволит корпоративным клиентам гибко реагировать на изменения рынка, снижать операционные издержки и внедрять современные технологии в ежедневную практику.

Фото пресс-служба Билайна

На фото – Сергей Анохин, генеральный директор Билайна, и Алексей Макин, основатель red_mad_robot

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