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Билайн бизнес делает доступным решение в сфере коммуникаций с использованием искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса

20 февраля 2025 12:56
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билайн бизнес делает доступным решение в сфере коммуникаций с использованием искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса

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Это стало возможным благодаря запуску сервиса «Голосовой робот» в составе Облачной АТС. Новый инструмент призван упростить процесс коммуникации с клиентами.

Теперь у бизнеса появилась возможность автоматизировать рутинные сценарии голосового информирования клиентов о важной информации. Для каждого такого уведомления можно настроить свой сценарий взаимодействия. Кроме того, из множества доступных вариантов можно выбрать голос робота, который наиболее точно подойдет к образу компании. После задания всех параметров остается запланировать нужное количество контактов в нужный момент времени и запустить робота.

Новый инструмент может найти применение в разных сферах бизнеса: например, для ритейла и интернет-магазинов пригодится сценарий с информированием о статусе заказа и доставки в пункт выдачи. В сфере услуг «Голосовой робот» позволит быстро подтвердить запись клиента и сообщить дополнительную информацию по посещению. Также «Голосовой робот» будет полезен и при проведении социальных опросов. С его помощью можно в соответствии с заданным сценарием опросить клиентов и получить обратную связь в кратчайшее время.

Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом»: «Запуск «Голосового робота» в Облачной АТС позволит бизнесу действовать еще эффективнее, сократить расходы на связь и экономить время менеджеров. Кроме того, гибкость настроек и другие доступные возможности АТС могут быть полезны компаниям, которые часто общаются с клиентами по телефону».

Важным будет отметить простоту процесса использования «Голосового робота». Клиенту не нужно переключаться между разными инструментами: управление сервисом происходит из личного кабинета сервиса в рамках Облачной АТС билайн бизнес.

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Фото ru.freepik.com

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