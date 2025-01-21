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билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза

21 января 2025 09:00
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Интерес пользователей к отечественным видеосервисам в России только растёт.

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Интерес пользователей к отечественным видеосервисам в России только растёт. Это подтверждают и результаты исследовательского сервиса билайн.аналитика.

Мобильный трафик на российский видеохостинг RUTUBE в среднем с начала 2024 года вырос почти в 4 раза. Больше всего сервис среди клиентов билайна используют мужчины (55,1%), женщины чуть меньше — 44,9%. Лидируют мужчины и по количеству трафика на RUTUBE — 53,4% против 46,6%.

Запрос у пользователей на доступ к отечественным видеосервисам и беспрепятственному получению контента будет только расти. Учитывая это, билайн для своих клиентов сделал безлимит на популярные российские видеохостинги — RUTUBE, VK Видео, VK Клипы, а также другие востребованные видеосервисы, пользоваться которыми можно без ограничений не только в праздники, но и в другие дни.

Флагманский Тариф UP билайна позволяет клиентам как в конструкторе настроить всё необходимое: количество гигабайт и минут, безлимит на мессенджеры, соцсети или сервисы Яндекса и многое другое. Можно выбрать только то, что действительно нужно.

Одной из опций тарифа-конструктора билайна стал «безлимит на видео» — смотрите новые выпуски своих любимых проектов, видео, фильмы и не переживайте о трафике. Наслаждайтесь просмотром, даже если осталось 0 ГБ на основном пакете.

Воспользоваться опцией «безлимит на видео» можно бесплатно. Достаточно перейти на Тариф UP с наибольшим объёмом трафика и обеспечить себе необходимое количество интернета, чтобы всегда оставаться на связи и не переплачивать за дополнительные ГБ.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   freepik.com

 

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