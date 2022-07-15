 Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновила прямые рейсы из Минска во Внуково

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Белорусская авиакомпания "Белавиа" открыла прямые регулярные рейсы из Минска в московский международный аэропорт Внуково. Самолет авиаперевозчика прибыл сегодня в 14:20 мск, сообщил корреспондент ТАСС из аэропорта.

Ранее пресс-служба "Белавиа" сообщала, что авиаперевозчик будет совершать рейсы три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Внуково стал третьим аэропортом Москвы, куда летают самолеты авиакомпании. В настоящее время она уже выполняет рейсы в Домодедово и Шереметьево.

Фото из открытых источников