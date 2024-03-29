Beeline cloud представляет новое решение Data Platform

Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada в Азербайджане
АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada в Азербайджане
Каждый пятый самарец заказывает уборку на дом
Каждый пятый самарец заказывает уборку на дом
В пользу избитой тольяттинцем женщины взыскали 35 тысяч в компенсацию морального вреда
В пользу избитой тольяттинцем женщины взыскали 35 тысяч в компенсацию морального вреда
В Самаре продолжились проверки новых граждан России на соблюдение правил воинского учета.
В Самаре продолжились проверки новых граждан России на соблюдение правил воинского учета.
В межсезонье госавтоинспекторы напомнили самарским пешеходам о личной безопасности
В межсезонье госавтоинспекторы напомнили самарским пешеходам о личной безопасности
Росздравнадзор сообщил о достаточных запасах "сверхбыстрого" инсулина в РФ
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
В Нефтегорском районе горел сарай
В Нефтегорском районе горел сарай
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.26
-0.33
EUR 99.71
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Добрые новости": онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Beeline cloud представляет новое решение Data Platform

29 марта 2024 10:31
114
Beeline cloud представляет новое решение Data Platform

Erid LatgBj8fE

beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform, предлагающей эффективное управление данными любого типа.

Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления.

Платформа включает в себя сервисы:

  • Cloud Arenadata DB. MPP-СУБД для построения корпоративного хранилища данных, основанного на ПО с открытым исходным кодом.

  • Cloud BI. Сервис визуализации и аналитики данных в облаке на базе ПО с открытым исходным кодом собственной разработки.

  • Cloud Object Storage. Надежное хранение данных любого объема с возможностью моментального масштабирования и доступом из любой точки.

Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение уровня Enterprise, построена с использованием open-source-технологий S3, Kafka, NiFi, Greenplum, ClickHouse, PostgreSQL.

Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

Фото: ru.freepik.com

В центре внимания
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
77
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
255
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
363
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
520
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
469
Весь список