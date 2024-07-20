АВТОВАЗу — 58 лет!

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Сегодня день рождения у предприятия, которое определило судьбу отечественной автомобильной промышленности и машиностроения.

"В праздничный день пообщался с жителями Тольятти, вручил награды сотрудникам завода, встретился с ветеранами производства. Это легендарный коллектив, которым мы гордимся, поддерживаем.

Мне было важно лично пожать руки тем, кто посвятил свою жизнь предприятию. Уверен, что АВТОВАЗ на правильном пути!", - написал врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем аккаунте в телеграм.