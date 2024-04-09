АВТОВАЗ: стартует продаж автомобилей LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией

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АВТОВАЗ объявляет о старте продаж автомобилей LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией, передает lada.ru.



Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек.



Стоимость седана с АТ – от 1176900 рублей, лифтбека – от 1 247900 рублей.



Седаны с АТ выпускаются в комплектации Comfort Plus, которая включает две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему, 15-дюймовые легкосплавные диски.



Внешне автомобиль отличается черными корпусами зеркал и двухцветными легкосплавными дисками; на сиденьях вышит логотип комплектации.





Фото: lada.ru