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АВТОВАЗ: стартует продаж автомобилей LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией

9 апреля 2024 18:09
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Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек.

АВТОВАЗ объявляет о старте продаж автомобилей LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией, передает lada.ru.

Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек.

Стоимость седана с АТ – от 1176900 рублей, лифтбека – от 1 247900 рублей.

Седаны с АТ выпускаются в комплектации Comfort Plus, которая включает две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему, 15-дюймовые легкосплавные диски.

Внешне автомобиль отличается черными корпусами зеркал и двухцветными легкосплавными дисками; на сиденьях вышит логотип комплектации.

 

Фото:   lada.ru

Теги: Тольятти

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