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"Автоваз" объявил о простое с 16 по 20 мая

13 мая 2022 09:19
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"Автоваз" объявил о простое с 16 по 20 мая 2022 года

На "Автовазе" с 16 по 20 мая 2022 года будет введен простой из-за отсутствия комплектующих. О соответствующием приказе сообщила профсоюзная организация предприятия в соцсети.

Несмотря на эту ситуацию, сотрудник все-таки будут вознаграждены компенсацией.

Простой в период с 16 по 20 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "Автоваза", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами", - указано в сообщении в группе профсоюзной организации предприятия в сети "ВКонтакте".

Ранее тольяттинский автогигант уже отправлял сотрудников в корпоративный отпуск с 11 по 13 мая по той же причине. Подразделения по обеспечению функционирования производства в Ижевске и Тольятти, ряд подразделений логистики и часть персонала подразделений и дочерних компаний по сервисному обслуживанию клиентов и дистрибуции запасных частей также продолжали работу.

Также, ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что "Автоваз" ищет варианты по импортозамещению комплектующих до конца лета, а ситуация находится на ежедневном контроле? пишет ГТРК Самара. 

 

Теги: Автоваз

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