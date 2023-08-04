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АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura для чиновников в 2024 году

4 августа 2023 16:39
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АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura для чиновников в 2024 году

Директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил о том, что компания готова предложить чиновникам все модели из текущей линейки Lada, а также новый седан Aura.

"Уже в середине 2024 года АвтоВАЗ начнет производство новой модели Lada Aura на российской платформе", - цитирует Ильинского News.ru.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные машины.

Напомним, пассажиры заднего ряда Lada Aura получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Изготовлен оригинальный кузов с удлиненными задними дверями. Улучшена шумоизоляция, перенастроена подвеска.

Lada Aura оснащается 122-сильным двигателем 1,8 литра и автоматической коробкой передач.

Ожидается, что цена нового автомобиля окажется "существенно выше двух миллионов рублей". Предвестник модели - Lada Vesta Signature - не стала серийной из-за высокой себестоимости, пишет РГ.

Теги: Автоваз

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