АвтоВАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

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АвтоВАЗ в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября. Решение о введении режима неполной, четырехдневной, рабочей недели будет принято по итогам анализа ситуации на рынке и экономических факторов. Об этом говорится в заявлении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 22 июля.

«Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам», — объяснили в компании.

Другими причинами сложной рыночной ситуации на АвтоВАЗе назвали значительное количество вывезенных в РФ иномарок (преимущественно в 2024 году) и политику ценового демпинга со стороны импортных брендов (их запасы нераспроданных автомобилей оцениваются в 400 тыс. ед.).

В компании добавили, что продолжают активности по разработке и постановке в производство новых моделей и по стимулированию продаж. Социальные обязательства будут выполнены в полном объеме в соответствии с действующим коллективным договором, подчеркнул автопроизводитель.