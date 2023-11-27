«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» Тольятти достойно завершает год своего 55-летия

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Основная миссия «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛа» - обеспечение надежного и качественного водоснабжения для жителей и организаций Автозаводского района. И с этой важной задачей тольяттинское предприятие справляется уже на протяжении 55 лет.

Необходимо отметить, что качество питьевой и сточной воды обеспечивается не только путем использования реагентов, обслуживания сооружений и ежедневным взятием проб. Большое значение имеет исправность и текущее состояние технологического оборудования. Этому аспекту на предприятии всегда уделяется особое внимание.

В 2023 году силами специалистов ООО «АВК» и подрядных организаций были произведены: реконструкция станции приготовления и дозирования раствора флокулянта в цехе очистных сооружениях водоподготовки (ОСВ), замена тепловых сетей на объектах цеха биологических очистных сооружений (БОС), реконструкция одного из участков напорного коллектора, модернизация запорно-регулирующей арматуры, частичная замена электродвигателей насосных агрегатов, ремонтные работы на иловых картах и илоуплотнителе, а так же ряд других мероприятий, направленных на усовершенствование технологического процесса и обновление оборудования.

Таким образом в юбилейный год на предприятии «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» значительно удалось обновить технологическое оборудование, повысить надежность работы сооружений и улучшить условия их эксплуатации. Плановая проверка Роспотребнадзора, выполненная в 2023 году без замечаний, подтвердила высокий уровень профессионализма и преданность своему делу работников предприятия.

История производственных объектов «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛа» является частью истории Волжского автомобильного завода, в проект которого были включены все объекты энергетики Автозаводского района Тольятти. Началом работы предприятия принято считать момент, когда в эксплуатацию были приняты газовое оборудование, а также внутренние и наружные газопроводы котельной цеха очистных сооружений канализации. Это произошло 28 ноября 1968 года, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото предоставлено администрацией Тольятти