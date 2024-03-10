Астронавт ЕКА датчанин Могенсен передал командование МКС российскому космонавту Олегу Кононенко

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Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Олегу Кононенко, трансляцию церемонии ведет НАСА, передает РИА Новости.

В ходе церемонии датчанин передал россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Как сообщили ранее в пресс-службе "Роскосмоса", Кононенко будет командиром МКС до конца сентября 2024 года. Российский космонавт 4 февраля стал рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе, обогнав предыдущего чемпиона по этому показателю Геннадия Падалку (пробыл на орбите более 878 суток). К моменту возвращения Кононенко на Землю его общий "налет" достигнет 1110 суток.

"Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции. Поэтому ключ я передаю в, пожалуй, самые подходящие для этого руки", - обратился Могенсен к Кононенко.

Фото: pxhere.com