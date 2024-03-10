Астронавт ЕКА датчанин Могенсен передал командование МКС российскому космонавту Олегу Кононенко

Я нашел ошибку
Главные новости:
Срочные меры понадобились из-за образования провала асфальтового покрытия проезжей части.
В связи с работами на проезжей части по Заводскому шоссе временно ограничено движение транспорта
Это уже третий зимний чемпионат, который выигрывают сызранские пожарные.
Сызранские огнеборцы – победители зимнего чемпионата города по футболу
В Самаре активисты собрались на площади Славы. Со сцены звучали патриотические песни, а лидеры общественного мнения высказывали свою позицию.
В Самаре состоялся митинг-концерт «Вместе - За Россию!».
Чествование энергетиков прошло в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор Самарской области поблагодарил династию энергетиков «Т Плюс»
Заболевание в 85% случаев протекает бессимптомно.
Главный инфекционист региона: характерные симптомы при вирусном гепатите С отсутствуют
Особую известность Яцкина получила благодаря таким картинам, как "Женщины", "Уроки французского" и "Слово для защиты".
Умерла ушедшая в монастырь заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина
Как только установятся постоянные положительные среднесуточные температуры воздуха, начнется дорожно-строительный сезон.
В Самаре продолжается сезонная уборка, а также выполняется аварийно-ямочный ремонт дорог
Ранее маршрут следовал от Центрального вокзала до 113 км. 
В Самаре маршрут № 215 продлен до поселка Сухая Самарка
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
-0.12
EUR 99.13
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
СОУНБ приглашает посетить новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Астронавт ЕКА датчанин Могенсен передал командование МКС российскому космонавту Олегу Кононенко

10 марта 2024 20:55
745
Кононенко будет командиром МКС до конца сентября 2024 года.

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Олегу Кононенко, трансляцию церемонии ведет НАСА, передает РИА Новости.   

В ходе церемонии датчанин передал россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Как сообщили ранее в пресс-службе "Роскосмоса", Кононенко будет командиром МКС до конца сентября 2024 года. Российский космонавт 4 февраля стал рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе, обогнав предыдущего чемпиона по этому показателю Геннадия Падалку (пробыл на орбите более 878 суток). К моменту возвращения Кононенко на Землю его общий "налет" достигнет 1110 суток.

"Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции. Поэтому ключ я передаю в, пожалуй, самые подходящие для этого руки", - обратился Могенсен к Кононенко.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
12 марта 2024  13:48
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
325
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
12 марта 2024  13:30
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
314
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
12 марта 2024  12:11
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
493
каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
12 марта 2024  10:14
Каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
292
Приоритетной задачей развития внутреннего и въездного туризма названо создание новых центров притяжения, которые привлекут в регион гостей высоким качеством сервиса и развитой инфраструктурой.
11 марта 2024  18:13
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
746
Весь список