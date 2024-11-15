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АШАН объявляет о существенном расширении перечня товаров с ограниченной наценкой

15 ноября 2024 09:33
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АШАН объявляет о существенном расширении перечня товаров с ограниченной наценкой

АШАН Ритейл Россия с ноября 2024 года расширяет перечень товаров, на которые в сети будет распространяться минимальное ограничение наценки в 5-10%. Это позволит предоставить клиентам АШАН возможность приобретать более широкий ассортимент товаров по еще более доступным ценам. 

С ноября 2024 года в магазинах АШАН добавились пользующиеся наиболее высоким спросом у потребителей новые категории товаров с действующей ограниченной наценкой: сыр, сметана, томаты, огурцы и геркулес. А также существенно расширился перечень наименований в ранее задействованных категориях, таких как: свинина, вермишель, сливочное масло, подсолнечное масло, гречневая крупа, рис, замороженная рыба и яйца.  Всего клиентам АШАН теперь доступно 208 наименований товаров в 31 товарной категории c ограниченной наценкой.  

Напомним, торговая сеть АШАН Ритейл Россия одна из первых ритейлеров с 2022 года добровольно взяла на себя обязательства ограничить наценку на социально значимые товары до 5%-10% в 26 категориях товаров во всех городах своего присутствия. Помимо 23 категорий товаров из Перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (согласно Постановлению Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 530), в магазинах сети также ограниченная наценка действовала еще в трех  дополнительных категориях: кефир, творог и свекла. Всего в 2022 году ограничение наценки распространялось на 140 наименований товаров. На сегодня перечень  расширился и достиг 208 наименований и действует во всех городах присутствия сети.   

“Компания АШАН Ритейл Россия разделяет принципы ответственного ценообразования и прикладывает максимальные усилия для сдерживания цены на полке в текущей рыночной ситуации. Особенно для сети важна стабилизация цен на социально значимые товары, чтобы наши покупатели по-прежнему могли покупать все необходимое в нужном объеме. Уверены, что данное решение поможет нашим клиентам сохранить привычную для себя продуктовую корзину. Мы продолжим вести переговоры с поставщиками о заключении соглашений для организации долгосрочных поставок с гарантией объемов, что позволит нам регулировать ценообразование на уровне заявленных минимальных наценок”, – отметила Ася Балабай, коммерческий директор АШАН Ритейл Россия.

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