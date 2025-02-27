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АО «Тольяттиазот» приступил к реализации федерального проекта «Производительность труда»

27 февраля 2025 16:32
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Первый этап проекта, стартовавший в «Тольяттиазоте», предполагает обучение рабочей группы предприятия базовым методикам бережливого производства.

В АО «Тольяттиазот», одном из крупнейших производителей аммиака в стране и мире, стартовал первый этап реализации проекта по оптимизации пилотного потока «Производство и отгрузка аммиака» в рамках федерального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом Владимиром Путиным.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев считает приоритетом повышение производительности труда, он неоднократно подчеркивал значимость поддержки промышленных предприятий для региона.

Первый этап проекта, стартовавший в «Тольяттиазоте», предполагает обучение рабочей группы предприятия базовым методикам бережливого производства. После завершения обучения сотрудники компании приступят к практической части с помощью экспертов Регионального центра компетенции Самаркой области.

Старт пилотного проекта на ТОАЗе имеет важное значение не только для предприятия, но и для всего региона. «Правительство Самарской области уделяет приоритетное внимание поддержке предприятий, стремящихся к повышению эффективности и внедрению современных управленческих технологий. Участие в федеральном проекте «Производительность труда» — это пример ответственного подхода к развитию и укреплению позиций на рынке. Как показывает практика, реализация проекта приносит ощутимые результаты и становится стимулом для других предприятий региона к внедрению принципов бережливого производства», — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий за счет внедрения инструментов бережливого производства. В настоящий момент внедряют бережливое производство более 190 предприятий губернии. Участниками проекта становятся предприятия различных отраслей, заинтересованные в оптимизации своих производственных процессов и повышении эффективности.

С 1 января 2025 года стартовала реализация федерального проекта «Производительность труда», который входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области

Теги: Тольятти

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